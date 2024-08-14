Sedat Peker'in helalleşme videosunda neler olduğunu açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sedat Peker'in helalleşme videosunda neler olduğunu açıkladı

Gazeteci Erk Acarer, Can Dündar’ın Sedat Peker’le ilgili yaptığı ve Alman ARD kanalında yayınlanan belgeselde ilginç bir iddiada bulundu.

2021 yılında Youtube’da yayınladığı videolarla gündeme gelen Sedat Peker'in "Erdoğan ile helalleşme" videosu çektiği iddia edildi.

Almanya'da yaşayan Can Dündar, Sedat Peker'in videolarındaki açıklamalarından yola çıkarak bir belgesel hazırladı.

Alman ARD kanalında dün akşam (13 Ağustos) yayınlanan "Der Mafiaboss, Präsident Erdoğan und ich” (Mafya Babası, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ben) adlı belgeselde Peker'in Youtube'de 10 milyondan fazla izlenen videolarında Türkiye'deki derin devlet anlatılıyor.

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“SEDAT PEKER İSTANBUL DAHİL ÇEŞİTLİ YERLERE PAYLAŞTIRDI”

Belgeselde konuşan gazeteci Erk Acarer, Can Dündar'ın sorusu üzerine Sedat Peker'in "Erdoğan ile helalleşme" videosunu çektiği ve bunu dağıttığı yolundaki iddiaların doğru olduğunu söyledi.

Acarer, “Sedat Peker, çok uzunca bir dönemi kaydetmiş ve İstanbul da dahil olmak üzere çok çeşitli yerlere paylaştırmıştır” dedi.

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“SEDAT PEKER’İN HAYAT SİGORTASI”

“Erdoğan'ın sırlarını anlatan video var” denilen belgeselde, "Bu, Sedat Peker'in hayat sigortası" vurgusu yapıldı.

Belgeselde, Dubai'de yaşayan Sedat Peker'in bugüne dek yayınlanmamış görüntüleri de yer alıyor.

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