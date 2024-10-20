Sedyede geldiği hastanede hırsızlık yapıp kaçtı! Pes dedirten hırsızlık

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sedyede geldiği hastanede hırsızlık yapıp kaçtı! Pes dedirten hırsızlık

İstanbul Beyoğlu'nda sokakta baygın halde bulunan kişinin, sağlık ekipleri tarafından ambulansla getirildiği hastanede hırsızlık yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

Olay,15 Ekim Salı günü saat 13.00 sıralarında Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sağlık ekipleri öğle saatlerinde ihbar üzerine sokakta baygın buldukları bir kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Sedyeyle hastaneye getirilen kişi, kendine geldikten sonra tedavi olmak için oturup beklemeye başladı.

BAYGIN HALDE GELDİ, HIRSIZLIK YAPIP KAÇTI

Bir süre sonra hastanede gezmeye başlayan kişi, bir odadaki çantayı gözüne kestirdi. Etrafı kontrol ettikten sonra çantadan 500 lirayı çalan şüpheli hastaneden yaya olarak kaçtı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken çantanın sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Beyoğlu Asayiş Büro ekipleri, şüphelinin sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldüğünü tespit etti. Hastaneye kayıtlarına ulaşan polis, şüphelinin Kocatepe Mahallesi'nde bir apartmanın önünden alındığı belirlendi. Hemen harekete geçen polis, hırsızlık şüphelisi Z.J. "yi (24) aynı adreste yakaladı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Z.J. emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "açıktan hırsızlık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sedyede geldiği hastanede hırsızlık yapıp kaçtı! Pes dedirten hırsızlık

Sedyede geldiği hastanede hırsızlık yapıp kaçtı! Pes dedirten hırsızlık

Sedyede geldiği hastanede hırsızlık yapıp kaçtı! Pes dedirten hırsızlık

Sedyede geldiği hastanede hırsızlık yapıp kaçtı! Pes dedirten hırsızlık

Sedyede geldiği hastanede hırsızlık yapıp kaçtı! Pes dedirten hırsızlık

Sedyede geldiği hastanede hırsızlık yapıp kaçtı! Pes dedirten hırsızlık

Sedyede geldiği hastanede hırsızlık yapıp kaçtı! Pes dedirten hırsızlık

Sedyede geldiği hastanede hırsızlık yapıp kaçtı! Pes dedirten hırsızlık

Son Haberler
Santiago Bernabeu: Madrid'in futbol mabedi
Santiago Bernabeu: Madrid'in futbol mabedi
Türk Kalp Vakfı Sarıyer’de ‘Atatürk Maskı ve Kaidesi’ni törenle açtı
Türk Kalp Vakfı Sarıyer’de ‘Atatürk Maskı ve Kaidesi’ni törenle açtı
Zara, Antalya'da sahne aldı
Zara, Antalya'da sahne aldı
Orkideler hakkında 25 ilginç gerçek
Orkideler hakkında 25 ilginç gerçek
Kemal Kılıçdaroğlu hakkında flaş karar!
Kemal Kılıçdaroğlu hakkında flaş karar!