Şef Arda Türkmen'in eşi trafikte dehşeti yaşadı. "Camlara vurdu beni indirmeye çalıştı"

Ünlü şef Arda Türkmen'in fenomen eşi Melodi Erbirliler, trafikte kızıyla seyir halindeyken bir şoförün saldırısına uğradı. Aracının camları yumruklanan Erbirliler, yaşadığı korkuyu anlattı.

Züleyha Öncü
Şef Arda Türkmen'in eşi trafikte dehşeti yaşadı. "Camlara vurdu beni indirmeye çalıştı"

Ünlü şef Arda Türkmen'in sosyal medya fenomeni eşi Melodi Erbirliler, trafik magandasının saldırısına uğradı. Kızıyla seyir halindeyken bir adam tarafından camları yumruklanan Erbirliler, yaşadığı korkuyu anlatıp "Araç kapı ve pencerenizi kapalı tutun" uyarısı yaptı.

sef-arda-turkmen-in-esi-trafik-magandasinin-16490019-7582-m.jpg

"KAPIMI ZORLAYIP BENİ ARABADAN İNDİRMEYE ÇALIŞTI"

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda trafik esnasında hiç sorun yaşamadığı bir magandanın saldırısına maruz kaldığını söyleyen fenomen, "Cadılar Bayramı'nı uzakta aramamak lazım. Kıpırdamayan trafikte arkadaki arabanın şoförü arabasından inip kapımı zorlayıp beni arabadan indirmeye çalıştı, trafik gitmiyor diye. Kapılar kilitliydi neyse ki ama o an ki korkumu ve sonrasında gelen siniri anlatamam. Etraf delilerle dolu lütfen camlarınız, kapılarınız olabildiğince kilitli olsun" dedi.

sef-arda-turkmen-in-esi-trafik-magandasinin-16490020-4275-m.jpg

"ARABADA KIZIM VE YARDIMCIM VARDI"

Daha sonra yaşadığı korku dolu anları anlattı video yayınlayan Erbirliler, şunları söyledi: "Kavga yok, gürültü yok, kornalaşma yok. Sadece duruyordum, önümdeki bütün arabalar da duruyordu ve trafik hiçbir şekilde akmıyordu. Yanımda bir gölge hissettim ve bir anda adamın cama doğru geldiğini gördüm. Arabanın camlarına vurarak yanıma geldi ve kafamı çevirdiğimde kapının kolunu zorlamaya başladı. Kapım kitliydi, iyi ki de kitliymiş. Siena da yardımcımızla birlikte arkada oturuyordu. Ben de o can havliyle cama içten vurarak ne yapıyorsun diye bağırdım. Söylenmeye başlayınca insanlar yanımıza geldi ve o da kaçtı gitti. Çok enteresan diyecek bir şeyim yok. Deli diyeceğim ama delilere ayıp olacak. Ben hep arabanın kapılarını kilitli tutarım ve yazın bile olsa camlarımı açmam. Koltuğa çantamı koyduğum için de açmam. Yanınızdan geçen biri bir şey yapabilir o yüzden kapınızı, pencerenizi kapalı tutun. Gerçekten etraf deli dolu. O anın paniğiyle ve arkamda olduğu için plakasını alamadım."

sef-arda-turkmen-in-esi-trafik-magandasinin-16490020-147-m.jpg

İlgili Haberler
Nurgül Yeşilçay en iyi yaptığı yemeği açıkladı. Arda Türkmen’in mutfağına konuk oldu
Usta şef Arda Türkmen, eşi ile olan yaş farkını ilginç bir şekilde açıkladı: Bana gelişi 12 yaş fark...
Öne Çıkanlar
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
MasterChef All Star 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Özgür Özel'in zaferi CHP'nin zaferi mi olacak?
Özgür Özel'in zaferi CHP'nin zaferi mi olacak?
Son Haberler
Süreyya ne demek? Süreyya isminin anlamı nedir? Gündem
Süreyya ne demek? Süreyya isminin anlamı nedir?
Evinin önünde oyun oynarken otomobil çarpan çocuk hayatını kaybetti Gündem
Evinin önünde oyun oynarken otomobil çarpan çocuk hayatını kaybetti
Basın çalışanları iş bırakma eylemine gitti Dünya
Basın çalışanları iş bırakma eylemine gitti
ABD’den flaş açıklama: Netanyahu HAMAS’ın saldırısını biliyordu Dünya
ABD’den flaş açıklama: Netanyahu HAMAS’ın saldırısını biliyordu
Arka Sokaklar’dan alkışlanacak hareket Magazin
Arka Sokaklar’dan alkışlanacak hareket
Yalı Çapkını 44. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Magazin
Yalı Çapkını 44. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Apple yeni Mac modellerini tanıttı. Oyunlarda daha yüsek FPS verecek ve render süresi iki kat hızlanacak Teknoloji
Apple yeni Mac modellerini tanıttı. Oyunlarda daha yüsek FPS verecek ve render süresi iki kat hızlanacak