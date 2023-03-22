Mehmet Şef gelen mesajı paylaştı

Kahramanmaraş merkezli iki şiddetli deprem sonrası bölgeye giden şef Mehmet Yalçınkaya ve gönüllü ekibi ise ilk günden beri depremzedeler için yemek yapıyor.

Desteklere devam edeceklerini belirten Mehmet Yalçınkaya İstanbul'a döndü. "Buradaki bir kardeşimize bir tas çorba vermek benim içimin ferahlamasına neden oluyor" ifadelerini kullanan Mehmet Şef'e bir takipçisi mesaj attı.

GELEN MESAJA YANIT VERDİ

Masterchef jürisi ise bu mesajı paylaşarak takipçisi gibi düşünen insanların yüreğini ferahlattı.

Takipçi mesajında "Siz deprem bölgesinden geldiğinizden beri oradakiler hep aç kaldı diye hissediyorum" deyince Mehmet şef "Asla öyle düşünmeyin biz buradan desteğe devam ediyoruz" dedi.