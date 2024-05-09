Seferhisar Doğanbey askeri yasak bölgesinde yapılacak. Muhtarlara tebligat yapıldı

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Seferhisar Doğanbey askeri yasak bölgesinde yapılacak. Muhtarlara tebligat yapıldı
Ege Ordusu Komutanlığı Seferihisar Doğanbey’de 3 köyü askeri yasak bölgesi ilan etti. Bölgede 25 gün boyunca uzun süredir atış yapmayan tankların Tank Topu Atışı yapılacak. Süre içerisinde bölgeye siviller, çobanlar ve hayvan sürülerinin girilmesi engellenecek. Konu hakkında muhtarlara tebligat yapıldı.

Ege Ordusu Komutanlığı, İzmir Seferihisar Doğanbey Atış ve Tatbikat bölgesinde 10 Haziran 5 Temmuz tarihleri arasında, Ordu Envanterinde uzun süredir atış yapmayan tankların top atışı yapacağını bildirdi.

Tatbikatın emniyetle yapılabilmesi için Doğanbey Tatbikat bölgesinin emniyetinin alınması, Doğanbey Tatbikat Bölgesine yakın köy muhtarlarına ve köy halkına bildirildi. Bu süre zarfında bölgeye sivil şahıslar, çobanlar ve hayvan sürülerinin girmesi engellenecek. Atış saatlerinde sahil yolunun ihtiyaç halinde araç trafiğine fasılalı olarak kapatılacağı bildirildi.

Bu bölgede can ve mal güvenliğinin sağlanması için “Askeri Yasak Bölge ve Tatbikat Atış Alanı” levhalarının Sığacık, Tepecik ve Akarca Mahalle halkına ve bölge sakinleri ile beraber bölgedeki sürü sahipleri ile balıkçılar ve tekne sahiplerine bildirilmesine dair belgenin alındığı mahalle muhtarlarına imzalatıldı.

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