Seferihisar'da uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. 12 Mayıs tarihinde ekipler, 2 farklı adrese yaptıkları baskında E.Ş., D.Ş., Ö.K., U.E., E.T., Ö.Ş. ve S.Ş.'yi yakaladı. Şüpheli kişilerin evlerinde gerçekleştirilen aramalarda 41 uyuşturucu hap ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. E.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.