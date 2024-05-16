Seferihisar'da uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

Düzenleme: Kaynak: DHA
Seferihisar'da uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama
İzmir’de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. 12 Mayıs tarihinde ekipler, 2 farklı adrese yaptıkları baskında E.Ş., D.Ş., Ö.K., U.E., E.T., Ö.Ş. ve S.Ş.'yi yakaladı. Şüpheli kişilerin evlerinde gerçekleştirilen aramalarda 41 uyuşturucu hap ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

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Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. E.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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