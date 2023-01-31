Galatasaray Seferovic'i gönderdi. Yeni adresi belli oldu

Galatasaray'ın sezon başında Benfica'dan kiraladığı Haris Seferovic sezonu sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiralandı.

Galatasaray oyuncusu Haris Seferovic, Kasımpaşa ile anlaştı.

Sezon başında Benfica'dan kiralanan Seferovic sezon sonuna kadar Kasımpaşa ile anlaşma sağladı.

30 yaşındaki futbolcu Galatasaray ile ligde 13 maça çıktı ve 2 kez gol sevinci yaşadı.

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