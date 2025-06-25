Şefler öve öve bitiremedi! MasterChef İsveç ikincisi kaşığı kıl payı kaçırdı

MasterChef Türkiye 2025’in ilk haftasında adından en çok söz ettiren isim, İsveç’ten katılan Ayla Canpunar oldu. Kaşığı kıl payı kaçıran yarışmacı hazırladığı tabakta adeta görsel ve lezzet şöleni sundu.

Aslen Ankaralı olan ve, İsveç’te yayınlanan Masterchef yarışmasında ikinci olduğunu söyleyen Ayla Canpunar, yarım kalan hayalini Türkiye'de tamamlamak istediğini söyleyerek yarışmaya katıldı. Hazırladığı ilk tabakla şeflerden övgü dolu sözler alan yarışmacı kaşığı küçük bir farkla kaçırdı.

Genç yarışmacı jürilere sunduğu tabakla tam not almayı başarırken Danilo Şef, “Bu tabak benim için ilk elemedeki en iyi tabak. Lezzetli, aşamalı, dengeli... Her şey tam yerindeydi” ifadelerini kullandı.

"ÜST DÜZEY, HARİKA ,MÜKEMMEL"

Karidesin bir tık daha fazla pişmiş olması halinde Ayla’nın Masterchef kaşığını alabileceğini dile getiren Somer Şef, yine de tabak için “üst düzey, harika, mükemmel” yorumunu yaptı.

Mehmet Şef ise; "Bana söyleyecek söz gerçekten bırakmadılar. Her şeyi söylediler. Benim sana bu saatten sonra söyleyebileceğim şey, bir sonraki tura çok iyi hazırlan. Güzel bir tabak yapmışsın, ben senin daha ileriye gideceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.