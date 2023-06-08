Sefo'dan ödül töreni açıklaması: Bunlar 10 sene önceydi!

Rapçi Sefo, PowerTürk Müzik Ödülleri'nde Rap/Hiphop kategorisine yer verilmediği için Twitter'dan eleştiride bulunmuştu. Sefo konuyla ile ilgili ilk kez konuştu.

Sefo'dan ödül töreni açıklaması: Bunlar 10 sene önceydi!

Rapçi Sefo, önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülendi. Şapka takan rapçi, "Saçımı yapmakla uğraşmadığım günler şapka takıyorum" dedi. Tarzıyla sık sık gündem olan Sefo, "Sahne ve günlük hayat için styling desteği alıyorum" diye konuştu.

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PowerTürk Müzik Ödülleri'nde Rap/Hiphop kategorisine yer verilmediği için Twitter'dan eleştiride bulunan Sefo, "Müzik ödülü veriliyor ama kategori olarak rap ve hip hop'a yer verilmemiş. Bunlar 10 sene önceydi. Bunlar geçti diye düşünüyorum. 10 sene önce rap görülmemezlikten geliyordu. Artık var ve herkes farkında... Bu kadar talep edilen bir şeyi görmezden gelmek dinleyiciye saygısızlık" ifadelerini kullandı.

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Rapçi, "Bunun sebebi sizce ne?" sorusuna, "10 sene önce olsa, 'Az dinleniyordu o yüzden dahil edilmedi' diyebilirdim. Kendilerini sadece pop müziğe yakın görüyorlarsa, hatırladığım kadarıyla arabesk kategorisi vardı. Rock ve alternatif vardı. Sadece rap yok gibi hissettim" yanıtını verdi.


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