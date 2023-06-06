Sefo'dan ödül töreni isyanı! Murdo’yu hedef aldı

"Bilmem mi?" ve "ISABELLE" gibi şarkılarıyla müzik dünyasına damgasını vuran Sefo, PowerTürk Müzik Ödülleri'ne isyan etti.

Ödül töreninde Rap/Hiphop kategorisi olmamasını eleştiren Sefo, açılış sahnesini yapan sanatçıya da sert ifadeler kullandı.

Sefo, "Müzik Ödülleri adı altında ödül töreni yapıp ülkemizde ve dünyada bu kadar revaçta olmasına rağmen “Rap/Hiphop” kategorisi koymayan, bu kadar yok saymanın ardından yurt dışından ithal rapçi getirip onunla açılış sahnesi yapan PowerTürk grubunu esefle kınıyorum. Bu tweeti asla ve asla kendime ödül&davet beklediğimden değil, güçlü ve büyük bir güruhu yok saymalarından dolayı atıyorum. Siz kabul etmeseniz de biz varız, gerçi herkes her şeyin farkında zaten fazla söze gerek yok" dedi.

Her ne kadar isim kullanmamış olsa da, tepkisinin ve sert sözlerinin, ödül töreninde Hadise'yle beraber ödül alan Murda'ya olduğu da konuşulmaya başlandı.

Sefo ve Murdo O Ses Rap yarışmasında jüri üyesi.

