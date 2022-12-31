Şarkıcı Sefo'nun katıldığı 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında yine komik anlar yaşandı

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yılbaşı özel bölümüne ünlü rapçi Sefo katıldı. Sefo, telefon jokeri olarak İrem Derici'yi aradı. İrem derici Sefonun telefonuna sahneden cevap verdi.

Ünlü şarkıcı İrem Derici, tam sahnede şarkı söylerken aranınca, Kenan İmirzalıoğlu ile olan diyaloğunu kendisini izlemeye gelenlere de dinletti.

Ünlü şarkıcı Derici, müziğin sesini kesip soruyu yanıtlamaya çalıştı. Kenan İmirzalıoğlu, Derici'nin sahnede olduğunu anlayınca "Sende seyirciye soracaksın galiba" diyerek şaka yaptı.