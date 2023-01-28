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Şeftali uykusuzluğu böyle gideriyor

Şeftalinin sakinleştirici etkisi ile uykusuzluğu gidermeye yardımcı olduğu vurgulandı.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 13:21
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Şeftali uykusuzluğu gideriyor

Şeftali uykusuzluğu böyle gideriyor
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Uykusuzluk; stres ve iş yoğunluğu gibi nedenlerden dolayı insanların korkulu rüyası olmaya devam ediyor. İnsanlar uykusuzluklarına çare için doğal besinlere yöneliyorlar. Bunlardan birisi olan şeftalinin faydaları dikkat çekti.

ŞEFTALİ NEDİR?

Şeftali, ilk evcilleştirildiği ve ekildiği Kunlun Dağları'nın kuzey yamaçları ve Tarim Havzası arasındaki Kuzeybatı Çin bölgesine has, yerli yaprak döken bir ağaçtır. En çok "şeftali" ve parlak kabuklu çeşit "nektarin" denilen çeşitli özelliklere sahip yenilebilir sulu meyveleri vardır.

ŞEFTALİNİN FAYDALARI

-Sakinleştirici etkisi ile uykusuzluğu gidermeye yardımcıdır.

-Toksinlerin atılmasına yardımı olur

-Safra kesesi ve karaciğer hareketlerini düzenlemeye yardımcıdır.

-İdrar söktürücü etkisi vardır.

-Cilde tazelik ve nem kazandırır.

-Vücudun hastalıklara karşı direncini artırır.

-Hazımsızlık sorunlarına yardımcı olur.

-Safra kesesi ve karaciğer hareketlerini düzenlemeye yardımcıdır.

-Kan içerisindeki zararlı bakterileri temizler.

-Diş sağlığına iyi gelir.

-Uzun bir süre vücutta tokluk hissi sağlar ve enerji depolar.

-C vitamini açısından zengin yapıya sahip olduğu için kas ve kemik gelişimini sağlar.

-İçerisindeki A vitamini sayesinde göz sağlığına fayda sağlar.

-Yüksek kolesterolü düşürür.

ŞEFTALİNİN ZARARLARI NELERDİR?

-Şeftalinin içeriğinde yoğun olarak bulunan potasyum, aşırı şeftali tüketimi halinde böbreklerin işleyişine zarar verebilir.

-Yeteri kadar yıkanmadan tüketilen şeftalinin üzerinde bulunması muhtemel pestisit isimli tarım ilacı zehirlenmeye sebep olabilir.

-Dış yüzeyindeki tüyler bazı kişilerde alerjik reaksiyona sebep olabilir. Öte yandan şeftaliyi tüylü kabuğuyla birlikte tüketen bazı kişilerin de boğazında yanma problemi meydana gelebilir.

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