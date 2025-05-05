Şehide memleketinde son veda: 4 yaşındaki Alya babasını asker şapkasıyla uğurladı!

Irak’ın kuzeyinde mayın patlaması sonucu şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen (31), memleketi Afyonkarahisar’da son yolculuğuna uğurlandı.

Annesi Havva Özen, gelini Yeşim’e, “Şehidimin emanetisiniz.” diyerek teselli verdi. Şehidin 4 yaşındaki kızı Alya, tören boyunca oyuncağını bırakmadan, başında asker şapkasıyla babasının tabutuna son kez baktı.

Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde arama tarama faaliyetinde mayına basarak yaralanan Uzman Çavuş Önder Özen, kaldırıldığı hastanede önceki gün şehit düştü.

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Çobanözü köyünde bugün düzenlenen cenaze töreni öncesi, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, helallik için ailesinin evine getirildi.

KARDEŞİ ŞAPKASIYLA SELAM VERDİ

Şehidin naaşını taşıyan ambulans, sirenlerle köye yaklaşırken, anne Havva Özen ve şehidin şapkasını takan kardeşi Tayfun Özen, ayağa kalkarak asker selamı verdi. Helalliğin ardından tabut, Çobanözü İlkokulu bahçesindeki tören alanına taşındı.

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Törene, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Burcu Köksal, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, il protokolü, siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“ŞEHİDİMİN EMANETİSİNİZ”

Törende, şehidin eşi Yeşim Özen ve annesi Havva Özen birbirini teselli etti. Anne Havva, gelinine, “Siz bana şehidimin emanetisiniz.” dedi. Vali Yiğitbaşı ve Başkan Köksal, şehidin kızı Alya, eşi Yeşim ve annesi Havva’yı sakinleştirmeye çalıştı.

4 yaşındaki Alya, elindeki oyuncağı bırakmadan, bir görevlinin kucağında, başında asker şapkasıyla babasının tabutuna bakarak törene katıldı.

BABA FENALIK GEÇİRDİ

Tören öncesi baba Hasan Özen, oğlunun tabutuna sarılırken fenalaştı ve sağlık ekipleri müdahale etti. Yeşim ve Havva Özen de tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Havva Özen, gelinine, “Ağlama, ben ağlıyor muyum? Artık benim kanadım altındasınız. Ne istersen yapacağım. Bana telefon et, ‘Anne şunu istiyorum’ de, getiririm.” diyerek destek oldu.

İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu’nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, köy mezarlığında defnedildi.

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