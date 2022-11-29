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Şehidin annesine gönderdiği video yürekleri dağladı! “Bizimki bitmez bir sevgi annem”

Irak'ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit'in Anneler Günü’nde çektiği video ortaya çıktı. Şehidin videodaki sözleri izleyenlerin yüreklerini dağladı.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 01:50
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Şehidin annesine gönderdiği video yürekleri dağladı! “Bizimki bitmez bir sevgi annem”

Şehidin annesine gönderdiği video yürekleri dağladı! “Bizimki bitmez bir sevgi annem”
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit, PKK’ya yönelik devam eden Pençe Kılıç Operasyonu bölgesinde girdiği çatışmada ağır yaralanarak şehit düştü.

İHA'nın aktardığına göre; Şehit Yiğit’ten geriye Anneler Günü'nde annesi için hazırladığı video kaldı.

Videoda annesine seslenen şehidin, “Dün, bugün ve yarın hep seni sevdim. Daima seni seveceğim. Bizimki bitmez bir sevgi annem. Anneler günün kutlu olsun. En büyük asker bizim asker diye vatan ocağına beni gönderen annem en büyük anne sensin” ifadeleri yer aldı.

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