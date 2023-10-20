Şehidin kabri 64 yıl sonra taşındı

Bartın'da bulunan Şehit Piyade Er Tacet Aslantürk'ün mezarı, 64 yıl sonra düzenlenen askeri törenle yeni yerine taşındı.

KAYNAK: İHA
Şehidin kabri 64 yıl sonra taşındı

Bartın'ın Kozcağız beldesi Bakioğlu köyündeki mezarlıkta gömülü bulunan ve 1969 yılında şehit olduğu öğrenilen Piyade Er Tacet Aslantürk'ün mezarı, köyde yeni yapılan mezarlık alanına düzenlenen törenle nakledildi.

aw057789-01.jpg

Şehidin bulunduğu köy mezarlığının, yeni yapılan baraj nedeniyle sular altında kalacak olması nedeniyle naaşın taşındığı öğrenildi.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, askeri erkan ve şehit yakınlarının da katıldığı tören öncesinde, şehidin mezarı kazılarak naaşı, tabuta alındı.

aw057789-03.jpg

Türk bayrağına sarılan tabut, omuzlarda yeni köy mezarlığına götürüldü.

aw057789-02.jpg

Yapılan dualarla şehit er Aslantürk'ün cenazesi, yeniden defnedildi.

Öne Çıkanlar
Futbolcular şimdi yandı. Bu paraları kim ödeyecek. Fatih Terim Fonu'nda savcılıktan flaş karar
Futbolcular şimdi yandı. Bu paraları kim ödeyecek. Fatih Terim Fonu'nda savcılıktan flaş karar
Google Arts and Culture Türkiye tanıtıldı. Cumhuriyetin 100.yılına özel nadide eserler yer alıyor
Google Arts and Culture Türkiye tanıtıldı. Cumhuriyetin 100.yılına özel nadide eserler yer alıyor
MasterChef All Star 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
'Büyükekşi bizim stada zor gelir' diyen kulüp başkanını açıkladı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
'Büyükekşi bizim stada zor gelir' diyen kulüp başkanını açıkladı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Son Haberler
Belçika Adalet Bakanı, iki İsveçlinin öldüğü saldırıyla ilgili ihmali nedeniyle istifa etti Dünya
Belçika Adalet Bakanı, iki İsveçlinin öldüğü saldırıyla ilgili ihmali nedeniyle istifa etti
Bir de bu gurbetçiyi dinleyin: "Biz orada tuvalet temizleyip araba alabiliriz. Burada tuvalet temizleyen bir kilo et yiyemiyor" Gündem
Bir de bu gurbetçiyi dinleyin: "Biz orada tuvalet temizleyip araba alabiliriz. Burada tuvalet temizleyen bir kilo et yiyemiyor"
Niğde'deki kurt saldırısı kameraya böyle yansıdı Yaşam
Niğde'deki kurt saldırısı kameraya böyle yansıdı
Joe Biden ve tuhaf hareketleri... Gündem
Joe Biden ve tuhaf hareketleri...
ABD'li askeri analistten çarpıcı sözler: İsrail için asıl tehdit Türkiye Dünya
ABD'li askeri analistten çarpıcı sözler: İsrail için asıl tehdit Türkiye
Vahşeti canlı yayında itiraf etmişti. Mahkemedeki sözleri pes dedirtti Gündem
Vahşeti canlı yayında itiraf etmişti. Mahkemedeki sözleri pes dedirtti
İstanbul'da bir çarşı esnafı İsrail bayrağını yola serdi Gündem
İstanbul'da bir çarşı esnafı İsrail bayrağını yola serdi