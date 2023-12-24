Şehidin komutanına gönderdiği son video ortaya çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK tarafından düzenlenen hain saldırıda 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını duyurmuştu. Bakanlık yeni açıklamasında yaralı 4 askerden 3'ünün de şehit olduğunu açıkladı.

‘BU VİDEOM SİZDE KALSIN’

Irak'ın kuzeyinde şehit olan kahraman Mehmetçikler'in kimliklerinin yanı sıra hikayeleri de ortaya çıktı. 22 yaşındaki kahraman askerimiz Kemal Aslan'ın şehit olmadan önce komutanına gönderdiği son video ortaya çıktı.

Şehit Sözleşmeli Er Kemal Aslan kayda aldığı görüntülerinde, "Komutanım, şehit olursam bu videom sizde kalsın" ifadelerini kullanarak videoyu komutanına gönderdi.

Yürek yakan o anlar sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar tarafından defalarca paylaşıldı.

NE OLMUŞTU?

Milli Savunma Bakanlığı son 2 günde Irak'ın kuzeyi ve Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 şehit verdiğimizi duyurdu.

Bakanlık açıklamasında 13 teröristin de öldürüldüğünü paylaştı.

Bakanlığın açıklamasının tamamı şöyle:

“Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada altı kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır.

Çatışmada ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere yönelik ani hava harekâtları da icra edilmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralımıza da acil şifalar dileriz.”