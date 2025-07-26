Şehir aynı anda iki mevsimi yaşadı

Kaynak: İHA

Şırnak'ta aynı gün içinde iki farklı mevsim yaşandı. Cizre 46 dereceyi aşan sıcağın etkisiyle kavrulurken, Beytüşşebap'ın yüksek kesimlerinde yağmur yağdı.

Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkisini sürdürürken, Şırnak'ta dikkat çeken bir hava olayı yaşandı. Cizre'de termometreler 45 dereceyi gösterdi, hissedilen sıcaklık ise 49 dereceyi buldu. Klimaların dahi yetersiz kaldığı ilçede sokaklar boşaldı.

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Öte yandan, aynı kentin Beytüşşebap ilçesine bağlı yüksek rakımlı Faraşin Yaylası'nda sağanak yağmur etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan göçerler zor anlar yaşadı.

Faraşin Yaylası'nda göçerlerle birlikte kalan Serdar Gökçe, "Burası Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyüne ait Faraşin Yaylası. Görüntülerde de görüldüğü gibi yüksek kesimlerde yağmur etkili oldu. Aynı gün içinde Cizre 49 dereceyi görürken, burada yağış yaşandı" dedi.

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Cizre'de esnaf olan Sait Ergül ise, sıcak havanın yaşamı olumsuz etkilediğini belirterek, "Sıcaklardan ne yapacağımızı şaşırdık. İşler durma noktasına geldi, Cizre adeta yanıyor. Termometreler 49-50 dereceyi gösteriyor, hissedilen sıcaklık daha da fazla. Serinleyecek alanımız yok. Havuz yok, Dicle Nehri ise tehlikeli olduğu için çok tercih edemiyoruz" ifadelerini kullandı.

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