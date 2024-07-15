Şehir eşkıyaları çocuk parkını talan etti

Kaynak: İHA
Şehir eşkıyaları çocuk parkını talan etti

Hakkari'de bulunan bir çocuk parkı kimliği belirsiz kişiler tarafından adeta talan edilirken vatandaşlar bu duruma isyan etti.

Şehir eşkıyaları çocuk parkını talan etti

Yüksekova ilçesinin Esenyurt Mahallesi'nde bulunan bir çocuk parkının, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce talan edildiği belirtildi.

4 yıl önce TOKİ Küme Evleri içinde yapılan çocuk parkı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce talan edildi. Çocukların oynadığı parktaki malzemeler kırılırken, ailelerin dinlenmesi için yapılan çardakların üst kısımları ise talan edildi.


Durumu fark eden bina sakinleri ise duruma tepki gösterip yetkililere haber verdi. Bu konu hakkında açıklamalarda bulunan 2. Etap TOKİ Yönetim Kurulu Başkanı İzzettin Metin, "Bu yıkık dökük manzara kabul edilecek bir durum değildir. 4 yıl önce buraya taşındık ve bu parkların hepsi de çok güzel yapılmış bir durumda idi.

"BU MANZARA BİZİ DERİNDEN ÜZDÜ"

Aileler ile çocuklar için doğal yaşam alanları olarak kurulmuştu bu parklar. Fakat bazı kişi veya kişiler her tarafı kırıp dökmüşler. O güzelim çocuk parkını kırmışlar, yerdeki parkeleri kırmışlar ve hatta ailelerin dinlemesi için yapılan çardağın üs kısmını da tamamen kırarak içindeki demirleri almışlar. Bina sakinleri olarak buraya kamera ve binaların etrafını kapatmak için duvar örülmesini istiyoruz. Bu manzara bizi derinden üzmüştür. Burada bu tür olaylar bir daha yaşanmaz inşallah” dedi.

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