İstanbul’da vapur seferlerine lodos engeli

Şehir Hatları AŞ'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, lodos nedeniyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşandığı belirtildi.
Duyuruda, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy, Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) seferlerinin yanı sıra Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferinde Moda uğramasının yapılamadığı bildirildi.
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