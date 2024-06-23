Şehir magandaları hastanenin bahçesinde çatıştı

Bakırköy Dr. Sadik Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin ortak olarak kullandığı bahçede meydana gelen olayda, iddiaya göre, banklarda oturan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönerken, onlarca merminin sıkıldığı olay sonucu 4 kişi yaralandı, çevredeki vatandaşlar panik içerisinde sağa sola koşuşturdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar, daha sonra sedyelerle hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor.

Silahlı çatışma sonrası Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Acil Servisi olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemeden dolayı kapatıldı.

Polis ekiplerinin çatışma sonrası olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma devam ediyor.