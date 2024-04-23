Şehir magandaları kadın sürücüyü park kavgasında sopalarla hastanelik etti

Kaynak: İHA
Şehir magandaları kadın sürücüyü park kavgasında sopalarla hastanelik etti
Şehir eşkıyaları bu sefer Tokat'taydı. Otomobil sürücüleri arasında çıkan park yeri kavasında minibüsten sopalarla inen saldırganlar bir kadını hastanelik etti.

Amasya'da kadın sürücüyü park kavgasıyla sopalarla dövdüler. Kadın hastaneye kaldırıldı.

Amasya’nın Taşova ilçesinde yaşayan Yasemin Özdamar, iş gereği Tokat’ın Erbaa ilçesine gelerek otomobilini yol kenarına bıraktı.

Ancak aracını arkasına park eden başka bir araç yüzünden çıkamadı. Bir süre sonra minibüs sahibi çift geldi ve Yasemin Özdamar ile tartışmaya başladı.

Minibüs sahibi, kadının aracına baltayla saldırmaya hazırlanırken, Yasemin Özdamar otomobildeki biber gazını kullanarak saldırgana karış koymaya çalıştı. Bunun üzerine minibüs sahibinin yakınları çağırdı. Olay yeri daha da karıştı. Olay yerine gelen baltalı saldırganların yakınları, Yasemin Özdamar’a sopalarla vurmaya başladı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise çevredekilerin kavgayı ayırmak yerine izlemesi dikkat çekti. Olayın ardından ifadesi alınan sopalı saldırganlar serbest bırakıldı. Yasemin Özdamar, yaşadığı saldırı sonucunda kafasında 9 dikiş ve diğer tarafında 6 dikiş olduğunu belirtti. Ayrıca kolunun kırıldığını da ifade etti. Bu tür şiddet olaylarının önlenmesi ve mağdurların korunması için daha fazla bilinç ve duyarlılık gerekmektedir.

foto3333.jpg

foto234.jpg

foto77788.jpg

fookko778.jpg

Son Haberler
Zehir tacirleri yakalandı Gündem
Zehir tacirleri yakalandı
Bisiklet Turu'nda 3. etabın galibi Giovanni Lonardi Spor
Bisiklet Turu'nda 3. etabın galibi Giovanni Lonardi
Şırnak'ta 30 ton balık hasat edildi Yerel Haberler
Şırnak'ta 30 ton balık hasat edildi
AKP'li belediye 23 Nisan'ı Atatürksüz kutlamaya kaldı. Atatürk posteri alkışlarla alana getirildi Gündem
AKP'li belediye 23 Nisan'ı Atatürksüz kutlamaya kaldı. Atatürk posteri alkışlarla alana getirildi
Yolun karşısına geçen yayanın feci sonu Gündem
Yolun karşısına geçen yayanın feci sonu
1 senedir firari olan katil zanlısı yakalandı Gündem
1 senedir firari olan katil zanlısı yakalandı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 23 Nisan konseri Gündem
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 23 Nisan konseri