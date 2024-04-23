Şehir magandaları kadın sürücüyü park kavgasında sopalarla hastanelik etti

Amasya'da kadın sürücüyü park kavgasıyla sopalarla dövdüler. Kadın hastaneye kaldırıldı.

Amasya’nın Taşova ilçesinde yaşayan Yasemin Özdamar, iş gereği Tokat’ın Erbaa ilçesine gelerek otomobilini yol kenarına bıraktı.

Ancak aracını arkasına park eden başka bir araç yüzünden çıkamadı. Bir süre sonra minibüs sahibi çift geldi ve Yasemin Özdamar ile tartışmaya başladı.

Minibüs sahibi, kadının aracına baltayla saldırmaya hazırlanırken, Yasemin Özdamar otomobildeki biber gazını kullanarak saldırgana karış koymaya çalıştı. Bunun üzerine minibüs sahibinin yakınları çağırdı. Olay yeri daha da karıştı. Olay yerine gelen baltalı saldırganların yakınları, Yasemin Özdamar’a sopalarla vurmaya başladı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise çevredekilerin kavgayı ayırmak yerine izlemesi dikkat çekti. Olayın ardından ifadesi alınan sopalı saldırganlar serbest bırakıldı. Yasemin Özdamar, yaşadığı saldırı sonucunda kafasında 9 dikiş ve diğer tarafında 6 dikiş olduğunu belirtti. Ayrıca kolunun kırıldığını da ifade etti. Bu tür şiddet olaylarının önlenmesi ve mağdurların korunması için daha fazla bilinç ve duyarlılık gerekmektedir.