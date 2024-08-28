Şehirler arası yolcu otobüslerine dronla denetlendi

Kaynak: AA
Şehirler arası yolcu otobüslerine dronla denetlendi

Adana'da polis ekipleri, şehirler arası yolcu otobüslerinde emniyet kemeri kullanımına yönelik dronla denetim yaptı. Durdurulan otobüslerdeki vatandaşlar bilgilendirildi.

Adana polisinden dronla şehirler araası yolcu otobüsü denetimi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Adana Merkez Otogarı çıkışında şehirler arası yolcu taşıyan otobüslere yönelik uygulama yaptı.
Araçların lastiklerinin uygunluğunu kontrol eden ekipler, şoförlerin yolculuk sürelerini belirlemek için de takograf cihazlarını inceledi.
Sürücü ve yolculara emniyet kemeri kullanımının önemini anlatan ekipler, daha sonra trafik güvenliği ile ilgili broşürler dağıttı.
Dronla eşliğinde yapılan denetimlerde ise emniyet kemeri takmadığı tespit edilen bir otobüs şoförüne 691 lira para cezası uygulandı.

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