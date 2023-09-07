Şehirlerarası otobüse zehir baskını

Adana’da şehirlerarası otobüste 20 kilo esrar ele geçirilirken 2 şüpheli tutuklandı.

Şehirlerarası otobüse zehir baskını

İHA'nın haberine göre, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda takibe aldığı bir yolcu otobüsünü uygulama noktasında durdurup, narkotik dedektör köpeği ile arama yaptı.

Narkotik köpeğinin otobüsün bagaj kısmına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada bir yolcu valizinin içerisinde 20 kilo esrar ele geçirildi. Ekipler valiz sahibi İbrahim Halil T.(29) ve yanındaki Mehmet Cemil K.’yı (21) gözaltına alarak emniyete götürdü.

Şüphelilerden Mehmet Cemil K., İbrahim Halil T.’yi tanımadığını ve uyuşturucudan haberinin olmadığını söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Cemil K. ve İbrahim Halil T. tutuklandı.

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