'Şehit ailesi çadırda yaşamıyor' diyen valiliği Bakan Özhaseki yalanladı

Kaynak: Haber Merkezi / DHA
'Şehit ailesi çadırda yaşamıyor' diyen valiliği Bakan Özhaseki yalanladı
Şehit Müslüm Özdemir’in ailesinin çadırda kalmadığını iddia eden Kahramanmaraş Valiliği’ni, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki yalanladı. Özhaseki, “Şehidin ailesinin konteynırı depo olarak kullanarak, çadırda kaldığını” söyledi.

Kahramanmaraş Valiliği, Pençe Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen 9 Mehmetçik’ten Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ailesinin konteyneri ısıtamadıkları için çadırda kaldıklarını söylediği habere ilişkin açıklama yapmıştı.

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ÇADIR HABERLERİ YALANLANMIŞTI

“Şehidimizin ailesinin çadırda yaşadığı iddiasıyla yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır” denilen valilik açıklamasında, “Kahramanmaraş'ta çadırlar tamamen kaldırılmış, depremzede vatandaşlarımız Konteyner Kentlere yerleştirilmiş ya da şahsi konteynerler kendilerine teslim edilmiştir. Bu doğrultuda ailemize de depremin ilk zamanında verilen çadırın yanı sıra ailenin kendi arsasında ikamet etmek istemesi üzerine Konteyner verilmiştir” denilmişti.

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DHA’nın yayınladığı söz konusu haberde de ailenin yaşadıkları konteyneri ısıtamadıkları için çadırda kaldıkları ifade edilmiş, ayrıca aileye acı haberin ardından 10 adet ısıtıcı teslim edildiği söylenmişti.

BAKAN ÖZHASEKİ, VALİLİĞİ YALANLADI

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise sosyal medyada yaptığı paylaşımla valiliği yalanladı. Özhaseki, “Şehidin ailesinin konteynırı depo olarak kullanarak, çadırda kaldığını” dedi

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Bakan Özhaseki paylaşımında şu ifadeleri yer verdi:

"Kahramanmaraşlı şehidimiz Müslüm Özdemir’in değerli ailesi, bin yılın afetinden sonra kendilerine tahsis edilen konteyneri kendi istekleriyle depo olarak kullanma kararı alarak çadırda ikamet etmeye başlamış.

Şehidimizin ailesinin tercihleri doğrultusunda isterlerse rezerv alanda konutumuz hazır, oradan vereceğiz; isterlerse Bakanlığımızın projesi kapsamında yaşadıkları mahallede yapımı başlayan konutlarımızı 1 ay gibi bir sürede bitirip oradan vereceğiz. Şehitlerimizin emanetlerine, geride kalanlarına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Rabbim tüm şehitlerimizi, cennetinde Peygamber Efendimize komşu eylesin. Kahraman askerlerimize bir kere daha Allah’tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum."

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