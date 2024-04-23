Şehit ailesinin zeytin yağlarını çaldılar. Elleriniz kırılsın

Kaynak: İHA
Şehit ailesinin zeytin yağlarını çaldılar. Elleriniz kırılsın
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, şehit ailesine ait piyasa değeri 90 bin TL olan 300 litre zeytinyağı çalındı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Aydın Mahallesi'nde meydana geldi.

Depoya giren 2 hırsız, Şehit Süleyman Gür'ün ailesine ait litresi 300 TLolan zeytinyağını çalıp kayıplara karıştı.

Yağların çalındığını anlayan aile, durumu polise bildirdi. Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçan şahısları yakalamak için sıkı takip başlattı.

Olayın yaşandığı deponun çevresindeki ve depoya yakın iş yeri ve caddelerdeki kameraları inceleyen ekipler, 4 gün süren sıkı takibin ardından zeytinyağını çalan şahısların Emir Ahmet E. ve Ramazan Ö. olduğunu tespit etti.

Kimliği tespit edilen şahıslar, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Karakolda işlemleri tamamlanan Emir Ahmet E. ve Ramazan Ö., sağlık kontrolünden geçirilerek Gazipaşa Adliyesi’ne sevk edildi.

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