Şehit Ali Ünlü’nün adı sonsuza dek yaşayacak!

Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, 2 Ekim 1995’te İstanbul’da görev yaptığı sırada teröristlerce şehit edilen Polis Memuru Ali Ünlü’nün anısını yaşatmak amacıyla, Afyonkarahisar’da Şehit Ali Ünlü Konferans Salonu’nun açılışı gerçekleştirildi.

Açılış törenine, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol ve eşi Nurten Erol ev sahipliği yaparken, Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz ve Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Üzeyir Taşdelen de katıldı.

Tören sonrasında şehit aileleri ve kahraman gazilere yemek ikramı yapıldı.