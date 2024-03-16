Şehit annesinin evinde yangın çıktı

Yangın Cide ilçesine bağlı Öveçler köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şehit Jandarma Er Mevlüt Tepe’nin annesi Fatma Tepe’nin evinde daha öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm evi kapladı. Yangında şehit annesi Fatma Tepe dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın ihbarının ardından bölgeye Cide itfaiye ekipleri ile Cide Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler gönderildi. Ekiplerin yoğun çalışması ile yangın diğer evlere atlamadan söndürüldü. Yangında şehit annesinin evi kullanılmaz hale geldi.