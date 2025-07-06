Şehit annesinin vasiyeti yerine getirildi: Sevinçbey Köyü'nde duygusal tören!

Kaynak: DHA

Isparta’da şehit annesi Remziye Çetin’in (86) cenazesi, vasiyeti üzerine askerlerin omuzlarında taşındı. Şanlıurfa’da 1992’de şehit olan oğlu Ekrem Çetin’in yanına, Sevinçbey köyünde askeri törenle defnedildi.

1992’de Şanlıurfa’da şehit düşen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ekrem Çetin’in annesi Remziye Çetin, dün gece yaşamını yitirdi. Çetin için Eğirdir’in Sevinçbey köyünde cenaze töreni düzenlendi.

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Törene, Isparta Valisi Abdullah Erin, Eğirdir Kaymakamı Ömer Çimşit, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erhan Ari, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Şehit annesi Remziye Çetin’in, daha önce protokol ziyaretinde dile getirdiği, vefatında cenazesinin askerlerin omuzlarında taşınması vasiyeti yerine getirildi.

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Remziye Çetin’in cenazesi, Sevinçbey köyü Camisi’nde kılınan namazın ardından askeri törenle köy mezarlığına taşındı.

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OĞLUNUN YANINA DEFNEDİLDİ

Çetin, şehit oğlu Ekrem Çetin’in mezarının yanına defnedildi.

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