Şehit Astsubay Buğra Çalgay’a son veda

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay (29), eşinin isteğiyle Çorum'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Astsubay Buğra Çalgay’a son veda

Evli ve 1 çocuk babası şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay'ın cenazesi, uçakla Merzifon Havalimanı'na, buradan da kara yoluyla Çorum'a getirildi. Aslen Tokatlı olan şehit Çalgay'ın cenazesi, eşinin Buharaevler Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilip, helallik alındı. Eşi Esmanur Çalgay, şehidin cenaze aracındaki tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Helallik alınırken şehidin 2 yaşındaki oğlu Mehmet Kaan’ın da yakınlarının yanında olduğu görüldü.

Şehit Buğra Çalgay’ın cenazesi, daha sonra askeri törenin yapılacağı Akşemseddin Camisi'ne götürüldü. Cenazeye Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız, askeri erkan, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay, Çorum Şehitliği'nde toprağa verildi.

sehit-astsubay-calgay-corumda-topraga-verildi-yenicag.jpg

sehit-astsubay-calgay-corumda-topraga-verildi-yenicag1.jpg

sehit-astsubay-calgay-corumda-topraga-verildi-yenicag2.jpg

sehit-astsubay-calgay-corumda-topraga-verildi-yenicag3.jpg

sehit-astsubay-calgay-corumda-topraga-verildi-yenicag4.jpg

sehit-astsubay-calgay-corumda-topraga-verildi-yenicag5.jpg

sehit-astsubay-calgay-corumda-topraga-verildi-yenicag6.jpg

sehit-astsubay-calgay-corumda-topraga-verildi-yenicag7.jpg

sehit-astsubay-calgay-corumda-topraga-verildi-yenicag8.jpg

Öne Çıkanlar
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Son Haberler
Belediye otobüsü bisiklete çarptı: 2 çocuk yaralandı Güncel
Belediye otobüsü bisiklete çarptı: 2 çocuk yaralandı
Erdoğan'ın yerel seçimdeki sihrini açıkladı. Emre Ulaş saf vatandaşı çizdi Karikatür
Erdoğan'ın yerel seçimdeki sihrini açıkladı. Emre Ulaş saf vatandaşı çizdi
Devrilen araca kamyonet çarptı 5 kişi yaralandı Yaşam
Devrilen araca kamyonet çarptı 5 kişi yaralandı
Leyla ne demek? Leyla isminin anlamı nedir? Keşfet
Leyla ne demek? Leyla isminin anlamı nedir?
Lidya ne demek? Lidya isminin anlamı nedir? Keşfet
Lidya ne demek? Lidya isminin anlamı nedir?
Arnavutköy'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü Yaşam
Arnavutköy'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Turistler korkudan saklanacak delik aradı. Yolcu gemisinin palamarı koptu Dünya
Turistler korkudan saklanacak delik aradı. Yolcu gemisinin palamarı koptu