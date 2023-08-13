Şehit Eren Bülbül'ün ailesiyle horon oynadığı anlar ortaya çıktı

PKK’lı teröristlerce şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün vefatından 2 a önce ailesi ile horon oynadığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

KAYNAK: AA
Şehit Eren Bülbül'ün ailesiyle horon oynadığı anlar ortaya çıktı

Trabzon'un Maçka ilçesinde, PKK'lı teröristlerle sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün vefatından 2 ay önce ailesiyle horon oynadığı görüntü ortaya çıktı.

Görüntüde, Bülbül'ün vefatından yaklaşık 2 ay önce ablası Yeter ve yengesi Esma Bülbül ile Maçka ilçesine bağlı Çamlıdüz Yaylası'ndaki evlerinin önünde horon oynadığı yer alıyor.

erenbulbulekrangoruntusu.pngBülbül ve yakınlarının horon oynadığı anlara ait görüntünün, kız kardeşi Sonay Bülbül tarafından yengesinin cep telefonu ile kaydedildiği öğrenildi.

Eren Bülbül'ün keyifle horon oynadığı anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada yayınlanmasının ardından kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

EREN BÜLBÜL KİMDİR?

1 Ocak 2002 tarihinde Trabzon, Maçka’da dünyaya gelen Eren Bülbül, 11 Ağustos 2017 yılında Maçka kırsalında emniyet güçleri ile terör örgütü PKK üyeleri arasında yaşanan çatışmada şehit olmuştur.

Maçka'nın Köprüyanı Mahallesi'ndeki Vazelon Manastırı yakınlarında polis ekipleri ile PKK arasında çıkan çatışmanın ardından, PKK'ya bağlı grup erzak almak amacıyla bölgedeki bir eve girdi. Terörist grubu, girdikleri evden erzak çalarken gören Eren Bülbül durumu hemen jandarma ve polislerden oluşan ekibe haber vermişti. Eren Bülbül daha sonra PKK'lıların girdiği evi göstermek için güvenlik güçleriyle birlikte yolda giderken, Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte PKK'lıların saldırısı sonucu şehit olmuştu.

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