Şehit kızı 22 yıl sonra babasının sesini duydu: Videoyu binlerce kez dinledim

Kaynak: Haber Merkezi
Şehit kızı 22 yıl sonra babasının sesini duydu: Videoyu binlerce kez dinledim
Annesi hamileyken babası şehit olan Gülnisa Alkış, babasını hiç göremeden büyüdü. 22 yaşındaki Gülnisa, babasının şehadetinin 22.yılında hayatının en mutlu haberini aldı.

Tunceli'de 6 Mayıs 2002’de PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Konyalı Piyade Komando Er Selçuk Alkış'ın kızı Gülnisa Alkış, 22 yıl sonra babasının sesini duydu.

Annesi kendisine hamile olduğunda babası şehit olan Gülnisa Alkış, 22 yıl babasını sadece fotoğraflarda gördü.

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22 YIL SONRA BABASININ SESİNİ DUYDU

Gülnisa Alkış, babasının sene-i devriyesinde babasının yakın bir arkadaşından videosunu buldu. Bir asker eğlencesine ait görüntülerde Gülnisa Alkış babasının ilk kez sesini duydu.

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“22 YILLIK HAYATIMDA BENİ DERİNDEN ETKİLEYEN BU OLDU”

X hesabından paylaşım yapan şehit kızı Gülnisa Alkış o anları şöyle anlattı:

Annem bana hamileyken babam askerde şehit düşmüş ben babamı hep fotoğraflardan tanıdım bugün şehadet yıl dönümü 22 sene boyunca ilk defa videosunu buldum ve sesini canlı canlı dinledim galiba 22 senelik hayatım boyunca beni derinden etkileyen bu oldu.

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