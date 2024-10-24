Şehit olan taksici Murat Arslan'ın babası konuştu: Telefonumu elimden aldılar

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan savunma sanayi tesisi TUSAŞ'a terör saldırısı gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıyı gerçekleştiren 1'i kadın 1'i erkek 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Teröristlerin gerçekleştirdiği saldırılarda 4’ü Savunma Sanayi personeli 1’i ise taksi şoförü olmak üzere toplamda 5 kişi şehit oldu. Yaralı sayısı ise 22 olarak açıklandı. Yaralılardan 3’ü taburcu olurken 19 kişinin tedavisi sürüyor.

TUSAŞ'ta meydana gelen terör saldırısında şehit olan 3 çocuk babası taksi şöförü Murat Arslan'ın babası Mahmut Arslan konuştu. Baba Mahmut Arslan oğlunun cenazesini göremediğini hainlerin sırtından vurup şehit Murat Arslan’ı bagaja koyduklarını belirtti.

"KOLUMUZUN BİRİ KOPTU"

Aynı taksi durağında çalışan Murat Arslan'ın babası Mahmut Arslan olayla ilgili açıklama yaptı. Haberi karakolda aldığını belirten Mahmut Arslan şunları belirtti:

"Bizi karakola götürdüler, telefonlarımızı aldılar haber almayalım diye sonra haber geldi. Yapacak hiç bir şey yok. Kolumuzun biri koptu. Bana akşam saatlerinde haber verdiler. Arabanın bagajına koymuşlar, sırtından vurdular. Ben oğlumun cenazesini daha görmedim. Buradan binmişler, TAi'de katliamı gerçekleştirmişler şerefsizler. Beş çocuğum vardı iki kız üç oğlan. Bir kolumu kırdılar. Oğlumun da üç tane çocuğu vardı"