Şehit polisin 12 yaşındaki oğlundan resim sergisi

Kaynak: DHA
Şehit polisin 12 yaşındaki oğlundan resim sergisi
Ankara’da, şehit olan polis memuru Hüseyin Gül’ün oğlu 12 yaşındaki Talha Gül’ün çizdiği 50 adet yağlı boya resim, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın fuaye alanında sergilendi.

Talha’nın babası Hüseyin Gül, 2012 yılında Muş’ta görevi sırasında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Talha, 3 yaşından itibaren resme olan ilgisini keşfetti ve zamanla yeteneğini geliştirdi. Bugüne kadar birçok yağlı boya tablo çizdi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle, Talha’nın resimleri Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın fuaye alanında sergilendi. Sergiye Talha, ailesi, emniyet personeli ve sanatseverler katıldı. Sergide, Talha’nın 1,5 yıl içinde çizdiği ve şehit babasının ve tüm polislerin anısına adadığı 50 yağlı boya resim sergilendi. Talha’nın eserleri, bir hafta boyunca sergilenecek.

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Talha’nın annesi Tuğba Gül, serginin, Şehit Polis Hüseyin Gül’ün gözünden tüm emniyet personeline bir teşekkür sergisi olduğunu belirtti. “Çocuklar bizim geleceğimiz. Onları telefonla, tabletle oynamaya bırakmak çok basit bir olay. Ancak onları sevgiyle gözlemleyerek; el becerileri, müzik kulağı ne varsa ona yönlendirerek, bu çağdan daha güzel bir çağa adım atmalarını sağlayabiliriz. Talha bu anlamda beni hiç üzmedi. 3 yaşından beri çok güzel resimler yaptı, yaptığı eserler şu an karşınızda, her biri çiçek açıyor” dedi.

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Talha da küçük yaşlardan beri resimle ilgilendiğini belirtti. “Resim yaparken bir görseli anlattığımda rahatlıyorum, hoşuma gidiyor. Öğretmenlerim güzel resim yaptığımı düşünüyor, bu yönde ilerlememi istiyorlar” dedi. Gelecek planları arasında derslerine daha çok çalışıp hukuk okumak olduğunu belirten Talha, “Babamı çok küçükken kaybetmişiz. Babamı görmek isterdim, bütün resimlerimi onun için yapıyorum. Görseydi eminim benimle gurur duyardı” diye konuştu.

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