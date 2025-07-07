Şehit Uzman Çavuş Kani Obi'nin vasiyeti ortaya çıktı

6 Temmuz 2025 tarihinde, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 852 rakımlı tepede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetinde, metan gazından etkilenen 12 asker şehit düştü. Şehit olan askerlerden Ordulu Uzman Çavuş Kani Obi'nin şehadet haberi, Korgan Kaymakamı Kerem Tunçer ile askeri yetkililer tarafından Korgan ilçesi Çayırkent Mahallesi'nde ikamet eden annesi Fatma Obi ile kardeşi Hasan Obi'ye ulaştırıldı.

Şehit Uzman Çavuş Kanı Obi'nin, şehit olmadan önce çok fazla fotoğraf çektirmediği ancak şehitlik mertebesine ulaştıktan sonra fotoğraflarının sosyal medya, haber kanalları ve internet sitelerinde yayınlanmasını vasiyet ettiği belirtildi.

‘’HER YERDE PAYLAŞSINLAR’’

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta; "Bugün şehit olan Kani Obi, badim olur. Devremin vasiyeti vardı; fazla resim çekilmezdi bir yerde paylaşırsınız diye ama 'ben şehit olursam sosyal medya sayfaları, haber kanalları gibi her yerde paylaşsınlar' demişti" notu düşürdü.

29 yaşındaki Şehit Kani Obi, yarın Korgan ilçesinde toprağa verilecek.

ŞEHİT PİYADE ÜSTEĞMEN EGE AKAR'IN ACI HABERİ AİLESİNE VERİLDİ

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde metan gazı zehirlenmes sebebiyle şehit düşen askerlerden İstihbarat Piyade Üsteğmen Ege Akar'ın acı haberi Buca'da oturan ailesine verildi.



Şehit Piyade Üsteğmen Ege Akar'ın Astsubay emeklisi Özcan Akar ile askeriyeden emekli memur Jüliye Akar'ın en büyük oğlu oldu olduğu öğrenildi. şehit ailesinin oturduğu siteye Türk bayrakları asılırken, evin önüne taziye çadırı kuruldu.

Ege Akar'ın dedesi Mehmet Akar ve babaannesi Necbiye Akar'ın Aydın'ın Çine ilçesi Sarıköy Mahallesi'nde bulunduğu, ailesinin ise İzmir'de ikamet ettiği öğrenildi.

Şehit Akar'ın 7 Temmuz Pazartesi İzmir'de ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verildi.

"İSTİKAMET NERESİ?"... "KIZILELMA..."

Bir tankın içindeyken arkadaşları tarafından videoya alınan Akar, 'istikamet neresi?' diye soran arkadaşına 'kızılelma' yanıtını veriyor. Akar, 'ailenize söylemek istediğiniz bir şey var mı?' sorusuna ise 'beklemesinler' cevabını veriyor. Tankın üzerindeyken gülümseyen Akar'ın şehadet haberinin ardından ortaya çıkan bu sözleri yürekleri dağladı.

"EĞER OLUR DA BİR GÜN ŞEHİT OLURSAM KARDEŞİM, PAYLAŞ BUNU"

Öte yandan, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesindeki bir mağarada gerçekleştirilen arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazından etkilenerek şehit olan 12 askerden biri olan Piyade Sözleşmeli Er Celalettin Uyanık'ın (24) vasiyeti olan görüntüleri yürekleri dağladı. Mutki ilçesine bağlı Dereyolu köyünde ikamet eden ve 4 yıldır görev yapan Uyanık'ın Kur'an-ı Kerim'i okurken kaydedilen ve "Eğer olur da bir gün şehit olursam kardeşim, paylaş bunu" diye vasiyet ettiği görüntüleri ortaya çıktı.

MAĞARAYA GİRMEDEN ÖNCEKİ VİDEOSU DA YAYINLANDI

Mutkili Şehit Celalettin Uyanık'ın mağaraya girmeden önce silah arkadaşı tarafından çekilen videosu da yayınlandı. 12 şehidimizden biri olan Celalettin Uyanık, silah arkadaşının "Devrem şehit olmadan önce son sözlerin" sorusu üzerine "Arkadaşlar selamünaleyküm. Tüm Türkiye'ye halkına buradan selam gönderiyorum. Olur da bana bir hafta içerisinde bir şey olursa, ben zaten gönüllü olarak burada hastane mağarasına giriyorum. Olur da bana bir şey olursa Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki tüm sözleşmeleri erlere yardımcı olun" şeklinde cevap verdi.