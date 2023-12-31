Şehitleri anmak için 150 araçlık konvoy düzenlendi

Kaynak: İHA
Şehitleri anmak için 150 araçlık konvoy düzenlendi
Irak’ın kuzeyinde düzenlenen hain saldırıda 12 askerin şehit düşmesinin ardından tüm yurt yasa boğulurken Sivas’ta şehitleri anmak için 150 araçlık konvoy düzenlendi.

Hakurk’ta PKK’nın hain saldırısı sonrasında 12 Mehmetçik şehit edilmişti. Sivas’ta araç tutkunları şehitlerimizi anmak için süsledikleri 150 araç ile bir konvoy oluşturdu. Konvoy ile kentte bir süre dolaşan ekip kent meydanında bulunan tarihi kongre müzesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapıp ardından İstiklal Marşı okudu.

Organizatör Resul Türk, araba severler ile bir araya geldiklerini ifade ederek, “Biz Sivas gençleri olarak yılbaşı kutlamayı değil de şehitlerimizi anmayı tercih ettik. Bize imkân tanındığı sürece böyle aktiviteler yapılacaktır. Motosikletli gruplarımız ve Off-road tutkunu abilerimiz var. Arabaları sevenler olarak bir araya geldik. Burada motosikletlerimiz dahil 150 araç bulunuyor. Sivas’ımız yiğido şehri, bu tür aktiviteler seviliyor. Cumhuriyet’in kurulduğu şehirde şehitlerimizi anmak istedik” açıklamasında bulundu.

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