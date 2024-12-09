Şehitlerin kimlikleri belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Şehitlerin kimlikleri belli oldu

Isparta'nın Keçiborlu ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan personelin kimliklerinin belirlendiği belirtildi.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan personelin kimlikleri belli oldu.

Kazada, Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli (52) ile birlikte teğmenler Mustafa Atakan Dut (24), Ceyhun Kalyoncu (25) ve Tunahan Dağlı (24), Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek (26) ile Astsubay Çavuş Talha Nergis'in şehit olduğu kaydedildi.

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Tuğgeneral İsa Baydilli

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Teğmen Mustafa Atakan Dut

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Teğmen Tunahan Dağlı

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Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek

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Teğmen Ceyhun Kalyoncu

2 PERSONELİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Helikopter kazası sonrası Isparta Şehir Hastanesi'nde 2 personelin tedavisi ise sürüyor. Güvenli iniş sonrası helikopterden çıkıp kırıma uğrayan helikoptere müdahale etmeyen çalışan 2 personelin olayın şokunu yaşadığı öğrenildi. Sağlık durumları iyi olan personeli, Isparta Valisi Abdullah Erin ziyaret etti. Erin, daha sonra hastane yetkililerinden bilgi aldı.

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CAMİLERDE ŞEHİTLER İÇİN SELA OKUNDU

Diğer yandan şehit Hüseyin İpek'in 2 yıllık eşi Bahar İpek hastanede uzun süre gözyaşı döktü. Isparta'da kent genelindeki camilerde şehitler için sela okundu.

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