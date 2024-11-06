Şehri şoke eden fuhuş operasyonu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şehri şoke eden fuhuş operasyonu

Kütahya'da polis ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 10 kadın fuhuş batağından kurtarıldı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 3'ü kadın toplam 9 kişi gözaltına alınırken fuhşa zorlanan 10 kadın kurtarıldı.

Ekiplerin 2 aylık teknik ve fiziki takibi sonrası 12 farklı adrese baskın düzenlendi. İl merkezinde 3 masaj salonu ile şüphelilere ait 8 ikamet adresinde ve Altıntaş ilçesinde 1 şüpheli şahsa ait 1 ikamet adresi olmak üzere 12 adrese baskın yapıldı.

Baskınlarda, E.D. (23), N.S. (33) ve H.K. (36) isimli kadınlar ile E.D. (37), S.Ç. (39), B.Ç. (22), H.İ. (33), A.S. (30) ve Y.Y. (33) isimli erkek şahıslar gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslardan E.D. (23), S.Ç. (39) ve N.S. (33) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, E.D (37), B.Ç. (22) ve H.İ. (33) ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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