Şehri timsahlar bastı. Havaalanı sular altında kaldı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Naim Arıoğlu
Avustralya’nın Queensland eyaleti yoğun yağmurlarla mücadele ediyor. Kentte havaalanı sular altında kalırken, kentin ortasında timsahlar görüldü.

BBC'de yer alan habere göre, Avustralya’nın kuzeydoğusunda bulunan Queensland eyaletinde, son 50 yılın en şiddetli yağışları nedeniyle sel felaketi yaşanıyor.

Yağışlar, bölgedeki nehirlerin taşmasına ve bazı bölgelerde su seviyesinin 10 metreye kadar yükselmesine sebep oldu. Sel suları, Cairns havaalanında park halindeki uçakları sular altında bıraktı, kasabanın merkezinde bir timsah görüntülendi ve birçok insan evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Queensland Emniyet Müdürü Katarina Carroll, sel felaketi nedeniyle şimdiye kadar ölü veya ağır yaralı sayısının olmadığını duyurdu. Ancak Carroll, bazı insanların evlerinin çatılarında mahsur kaldıklarını ve kurtarma ekiplerinin onlara ulaşmaya çalıştığını söyledi. Yetkililer, sel bölgesinde kurtarılan 300’den fazla kişinin helikopterle güvenli yerlere nakledileceğini açıkladı.

Şiddetli yağışlar, bölgedeki ulaşım ve enerji altyapısını da olumsuz etkiledi. Bölgede bugün itibarıyla demir yolu ulaşımı durduruldu. Ayrıca, 14 bin ev ve iş yerinin elektriksiz kaldığı bildirildi. Bölgedeki kara yollarında da sel nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Bazı yollar kapandı, bazı yollarda ise sürücülerin dikkatli olması uyarısı yapıldı.

Bölgedeki yağışların 24 saat daha devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri, yağışların şiddetinin azalacağını, ancak sel riskinin devam edeceğini belirtti. Queensland Başbakanı Annastacia Palaszczuk, bölgede afet durumu ilan ederek, halka evlerinden çıkmamaları ve resmi uyarıları takip etmeleri çağrısında bulundu.

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