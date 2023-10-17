Şehrin göbeğinde baltalı kavga

Samsun'da 2 kişi ellerinde baltayla bir kafedeki gence saldırdı. Saldırıya uğrayan kişi de eline balta alınca vatandaşlar kavgayı ayırmakta zorluk çekti.

KAYNAK: İHA
Şehrin göbeğinde baltalı kavga

Olay, İlkadım ilçesi Refahiye Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Ellerinde balta olan 2 genç, kafe içerisinde bulunan diğer bir gence saldırmak istedi. İlk olarak kafenin camlarını kıran, akabinde kafenin içerisine girerek saldırıda bulunan şahıslara kafe içerisindeki diğer şahıs da balta ile karşılılık verdi.

Çıkan kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırmakta zorluk çekti. Kafe içerisinde bulunan şahıs kavga sonucu elinden yaralandı. Akabinde olay yerinden geçen trafik polisi kavgaya müdahale ederek ayırdı. Sonrasında olay yerine gelen polis ekipleri kavga ile ilgili inceleme başlatırken saldırıyı gerçekleştiren 2 şahıs kayıplara karıştı.

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