Şehrin göbeğinde yaşlı çifte kapkaç şoku kamerada

Şişli’de motosikletli iki şahıs, yolda yürüyen yaşlı çiftin çantasını kapkaç yaptı. Olay anı kameralara yansırken, Şişli polisi tarafından yakalanan 2 kapkaççı tutuklandı. Başka bir kapkaç olayına daha karıştıkları belirlenen şahısların, siyah bantla kapattıkları plakadan tespit edilerek yakalandığı öğrenildi.

Şehrin göbeğinde yaşlı çifte kapkaç şoku kamerada

İHA’nın haberine göre, Şişli Merkez Mahallesi’nde geçtiğimiz ay meydana gelen olayda, yaşlı bir çift akşamüstü evlerine gitmek için sokak üzerinde yürümeye başladı. O esnada motosikletle sokak üzerinde seyreden iki şahıs, çiftin elindeki çantayı kapkaç yaparak hızla uzaklaştı. Aynı şahıslar Mecidiyeköy Meydanı’nda da yaklaştıkları bir vatandaşın cep telefonunu kapkaç yaptı.

ŞİŞLİ POLİSİ SİYAH BANTLI PLAKADAN TESPİT ETTİ

Olayların ardından mağdurların şikayeti üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Şişli Polis Merkezi Amirliği ekipleri, vatandaşların ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şahısların kullandığı beyaz renkli motosikletin plakasının bir kısmını siyah bantla kapattığı belirlendi. Buradan yola çıkan Şişli polisi benzer renk, marka ve modeldeki yüzlerce motosikleti inceleyerek plakanın tamamına ulaştı. Çalışmalar sonucunda kapkaç yapan şahısların B.E.A. ve A.H. olduğu tespit edildi.

KAPKAÇÇILAR TUTUKLANDI

Yakalamaya yönelik çalışmalara devam eden polis ekipleri, iki şahsı olaydan 2 gün sonra Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi’ndeki bir sokakta olayda kullandıkları motosikletle birlikte kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen iki şahıs, ifadelerinin alınması ve adli işlemlerinin yapılmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “kapkaç” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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