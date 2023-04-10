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Şehriye çorbası nasıl yapılır? Şehriye çorbası tarifinin malzemeleri neler?

Ramazan ayı sofralarında şehriye çorbasını sıkça görüyoruz. Şehriye çorbası yapmak isteyenler şehriye çorbası tarifini ve şehriye çorbası tarifinin püf noktalarını araştırıyor. Peki, şehriye çorbası nasıl yapılır? Şehriye çorbası tarifinin malzemeleri neler?

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 14:21
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Şehriye çorbası nasıl yapılır? Şehriye çorbası tarifinin malzemeleri neler?

Şehriye çorbası nasıl yapılır? Şehriye çorbası tarifinin malzemeleri neler?
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Sofralarda sıkça gördüğümüz şehriye çorbası yapılışı itibariyle kolay bir çorba. Hazır karışımları marketlerden bulabileceğiniz gibi şehriye çorbasını yapmak isteyenler için şehriye çorbası tarifini ve şehriye çorbasının püf noktalarını sizler için derledik. Peki, şehriye çorbası nasıl yapılır? Şehriye çorbası tarifinin malzemeleri neler?

İşte şehriye çorbasının tarifi..

ŞEHRİYE ÇORBASI MALZEMELERİ NELER?

- 2 yemek kaşığı domates salçası

- 2 yemek kaşığı sıvı yağ

- 4 su bardağı sıcak su

- Yarım su bardağı arpa şehriye

- 1 çay bardağı haşlanmış nohut

- 2 çay kaşığı tuz

- Bir tutam maydanoz

ŞEHRİYE ÇORBASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Şehriye çorbasına başlarken öncelikle tencereye aldığımız sıvı yağ ve salçayı orta ateşte, kokusu çıkana kadar kavurmalıyız.

Salçayı kavurduktan sonra sıcak su ekleyelim, karıştırarak kaynamaya bırakalım.

Su kaynamaya başlayınca şehriyeleri, haşlanmış nohutu ve tuzu ilave edelim.

Şehriye çorbasını kısık ateşte şehriyeler yumuşayana kadar ara ara karıştırarak kaynamaya bırakalım.

Çorbaya koyacağınız şehriyeleri paketinin arkasında yazan süreye göre pişirebilirsiniz.

Arpa şehriyeler piştikten sonra şehriye çorbamızın içerisine ince kıyılmış maydanoz ilave edelim.

Şehriye çorbasını son kez karıştırdıktan sonra salçalı şehriye çorbamızı kaselere alarak servis edebiliriz.

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