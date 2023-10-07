Şeker hastalığına karşı etkili silah. Günde 1 bardak içmek yeterli

Editör: Ali Öncü

Diyabet hastalığı Türkiye'de giderek yaygınlaşmayı sürdürüyor. Uzmanlar günlük olarak koyu çay içen kişilerin tip 2 diyabet riskinin çay içmeyenlere kıyasla yüzde 28 daha düşük olduğunu ortaya koydu.

Çay içmenin diyabetten koruduğu ortaya çıktı Yapılan bir araştırmaya göre, koyu çay tüketenlerin prediyabet ve tip 2 diyabet olma ihtimali, çay içmeyenlere göre yüzde 15 ve yüzde 28 oranında daha düşüktür.

Bu araştırmanın sonuçlarını doğrulamak ve ayrıntılı olarak incelemek için şu an çift kör, rastgele bir deney yapan araştırmacılar, koyu çayın diyabete karşı nasıl etki ettiğini anlamayı amaçlıyorlar.

Koyu çayın vücuttaki diyabet riskini nasıl azalttığına dair net bir açıklama yoktur, ancak bu içecek sağlıklı bir yaşam sürmenin kolay bir yolu olarak kabul edilmektedir.

Bu araştırma, Avrupa Diyabet Araştırmaları Derneği (EASD) 2023 Yıllık Toplantısı’nda sunulmuştur.

ŞEKER HASTALIĞI NEDİR?

Diyabet, kandaki şeker (glukoz) düzeyinin normalden yüksek olması ve idrarın normalde şeker içermemesi gerekirken şeker bulunması olarak bilinen bir hastalıktır.

Diyabetin farklı çeşitleri vardır ve hem ülkemizde hem de dünyada en yaygın görülen hastalıklardan biridir.

Uluslararası Diyabet Federasyonu’nun verdiği istatistiklere göre, her 11 yetişkinden biri diyabetlidir ve her 6 saniyede bir kişi diyabet nedeniyle yaşamını yitirmektedir.

ŞEKER HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Güçsüzlük ve yorgunluk duygusu

-İstenmeyen ve hızlı kilo kaybı

-Görmede bulanıklık

-Ayaklarda hissizlik ve karıncalanma gibi rahatsızlıklar

-Yaraların normalden daha yavaş iyileşmesi

-Ciltte kuruma ve kaşınma

-Ağızda aseton kokusu oluşması