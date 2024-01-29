Şeker hastalığında faydalıdır. Dizanteriye iyi geliyor. İşte o ot

Erhan Songür
Şeker hastalığında faydalıdır. Dizanteriye iyi geliyor. İşte o ot
Korkutan hastalıklar olan şeker hastalığı ve dizanteriye iyi gelen duvarfesleğeni otunun faydaları dikkat çekti.

İnsanların doğal besinleri keşfetme süreci sürüyor. Bunları birisi olan duvarfesleğeni otu dikkatlerden kaçmadı.

Korkutan hastalıklar olan şeker hastalığı ve dizanteriye iyi gelen duvarfesleğeni otunun faydaları dikkat çekti.

DUVARFESLEĞENİ OTU NEDİR?

Isırgangiller familyasından; ılıman bölgelerde yetişen, çok yıllık bir bitkidir.

Genellikle duvarların üzerlerinde ve diplerinde bulunur. Yaprakları almaşık ve tam kenarlıdır. Çiçekleri küçük kümeler halindedir.

DUVARFESLEĞENİ OTUNUN FAYDALARI

İdrar söktürür. Kansızlığı giderir. Dizanteride faydalıdır. Göğsü yumuşatır. Rahatlık verir. Şeker hastalığında faydalıdır.

NASIL KULLANILIR?

2 çay kaşığı taze veya kuru bitki 150 ml kaynar su ile haşlanır ve 10 dakika demlenip süzülmesi önerildi.

Hemoroid ve bereler için kullanılır.

Bitkinin sıkılarak çıkarılan suyu sürülür.

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