Şeker hastalığını önlemenin yolu ortaya çıktı

Tip 2 diyabet, son yıllarda dünya çapında büyük bir sağlık sorunu haline geldi. Bu hastalığın önlenmesi için fiziksel aktivitenin önemi biliniyor. Ancak yürümenin hızının da etkili olduğu ortaya çıktı.

Yeni bir araştırmaya göre, saatte 6 km’den daha hızlı yürüyenler, tip 2 diyabet riskini %39 oranında düşürebiliyor.

Bu araştırma, British Journal of Sports Medicine dergisinde yayınlandı.

Araştırmacılar, yürümenin tempolu olmasının, hafif tempoda yürümekten daha fazla koruma sağladığını buldular.

Saatte 3 km’den daha hızlı yürüyenlerin de tip 2 diyabete yakalanma ihtimalinin daha az olduğu bildirildi.

Bu nedenle, tip 2 diyabetten korunmak için yürüyüş yaparken hızınızı artırmaya çalışmanız önerildi.