Şeker kutularından kokain çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Şeker kutularından kokain çıktı

İstanbul Pendik ilçesinde bir aracı şüphe üzerine durduran polis, aracın şasi kısmına gizlenmiş şeker kutularının içerisinde 4 parça halinde satışa hazır kokain buldu. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.

Uyuşturucuyla mücadeleyi sürdüren Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, 17 Ocak'ta Batı Mahallesi Sahil Bulvarı'nda şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Otomobilin sürücüsü C.E.Ş.'nin üst aramasında "kelebek" olarak bilinen bıçak ele geçirildi.

MIKNATISLI ŞEKER KUTULARINDAN ÇIKTI

İncelemelerine devam polis ekipleri, otomobilin şasi kısmına gizlenmiş, mıknatıslı şeker kutularının olduğunu tespit etti. Şeker kutularının içerisinden 4 parça halinde satışa hazır olarak paketlenmiş kokain ele geçirildi. Toplamda 16,8 gram kokain maddesinin yanı sıra şüphelinin üzerinde yapılan aramada 36 bin 600 lira, 50 euro nakit para ile 5 adet cep telefonu ve bıçak ele geçirildi. Öte yandan şüpheli C.E.Ş.'nin 7 adet suç kaydı olduğu tespit edilirken, Gaziantep ve Çorum'daki polis merkezlerince "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından arandığı ve firar olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli, "narkotik madde ticareti" suçundan tutuklandı.

Şeker kutularından kokain çıktı

Şeker kutularından kokain çıktı

Şeker kutularından kokain çıktı

Şeker kutularından kokain çıktı

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