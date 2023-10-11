Şeker pancarında taban fiyat talebi: 16 polar için yetersiz

CHP’li Gürer, şeker pancarının taban fiyatının yükseltilmesini isterken 16 polar için açıklanan taban fiyatın, çiftçinin maliyetini kurtarmadığını iddia etti.

Şeker pancarında taban fiyat talebi: 16 polar için yetersiz

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiftçinin sıkıntı yaşadığını dile getirerek, şeker pancarı için açıklanan taban fiyatın ton başına 2 bin 411 liraya yükseltilmesini talep etti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiftçinin sıkıntı yaşadığını dile getirerek, şeker pancarı için açıklanan taban fiyatın ton başına 2 bin 411 liraya yükseltilmesini talep etti.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, şeker pancarı taban fiyatının, geçtiğimiz yıla göre yüzde 27 artış sağlanarak belirlendiğini ifade ederek, TÜİK verilerine göre tarımsal girdi fiyatlarında bir yıllık artış yüzde 76 iken açıklanan bu taban fiyatın "avans" fiyat olarak kaldığını savundu.

Girdi fiyatlarının yükseldiğini anlatan Gürer, şeker pancarında 16 polar için açıklanan taban fiyatın, çiftçinin maliyetini kurtarmadığını iddia etti.

CHP'li Gürer, çiftçinin pancarı fabrikaya teslim ettikten 4 ay sonra parasını aldığını ve bu enflasyon ortamında paranın da eridiğini ileri sürerek, "2021 yılında şeker pancarının tonu için taban fiyatı 420 lira iken 2023 yılında 1855 liraya çıktı. Bu artış yüzde 341'e denk geliyor." dedi.

Ocak 2021'den bugüne 1 kilo şekerin fiyatındaki artışın yüzde 541 olduğunu söyleyen Gürer, "Üreten çiftçi para kazanamazken, işleyen para kazanıyor. Vatandaş da şekeri pahalı alıyor. Açıklanan bu taban fiyat revize edilip ek yüzde 30'luk bir artışla ton başına 2 bin 411 lira olarak taban fiyat uygulanmalıdır." diye konuştu.

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