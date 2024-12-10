Şekerbank'tan alacak satışı: 298,7 Milyon lira varlık şirketlerine devredildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Şekerbank'tan alacak satışı: 298,7 Milyon lira varlık şirketlerine devredildi

Şekerbank, Ticari ve Bireysel kredi olmak üzere 298,7 milyon liralık tahsili gecikmiş alacağı iki varlık şirketine sattı. Ancak 298,7 milyon liralık alacağı kaça satıldığı konusunda açıklama yapılmadı.

Şekerbank, Kamu Aydınlatma Platformu KAP'a yaptığı açıklamada 298,7 milyon liralık alacağını iki sermaye şirketine devretti.

Açıklamada, Ticari,Kobi ile bireysel,tarım ve kredi kartı kategorilerinde olmak üzere toplam 298,7 milyon liralık alacağını GSD Varlık Yönetim A.Ş ve Sümer Varlık Yönetim AŞ'ye devrettiği belirtildi.

Şekerbank'ın KAP'a yaptığı açıklamada Ticari ve Kobi kategorisindeki alacağın 97,7 milyon lira olduğu belirtildi. KAP'a yollanan bildirimde, 97,7 milyon liralık bölümünün GSD Varlık Yönetim A.Ş'ye satıldığı kaydedildi. 201,1 milyon liralık tahsili gecikmiş bireysel, tarım ve perakende alacağının ise Sümer Varlık Yönetim A.Ş'ye satıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Varlık şirketine devredilen toplam alacağın miktarı açıklanırken, kaça satıldığı konusunda bir bilgi verilmedi.

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