Şekere bir zam daha. 3 ayda 10'uncu kez zamlanacak

Türkiye'de mayıs ayından bu yana 9 kez zam yapan Türkşeker, toptan şeker fiyatına yüzde 4,2 oranında yeni bir zam daha yaparak kilogram başına fiyatı 25 TL'ye yükseltti.

Şekere bir zam daha. 3 ayda 10'uncu kez zamlanacak

Bloomberg HT'den İrfan Donat'ın haberine göre; Türkşeker'in duyurusuna göre, indirimli şeker satış kampanyası 31 Ağustos 2023 tarihinde sona erecek.

Bu tarihten itibaren, 1 Eylül'den itibaren toptan şekerin kilogram fiyatı indirim uygulanmaksızın KDV hariç 27 TL olarak belirlenecek.

Bu da demek oluyor ki, sadece 10 gün içerisinde yüzde 8 oranında bir zammın daha yapılacağı öngörülüyor.

Son dönemde yaşanan fiyat artışları ve sık sık yapılan zamlar, Türkşeker tarafından açıklanan fiyatların düşük seviyelere tutulamadığını gösteriyor.

8 Mayıs'ta kilogram başına 18,5 TL seviyesinde olan şeker fiyatı, bu son zamla birlikte eylül başında 27 TL'ye yükselerek yaklaşık yüzde 46 oranında artış yaşamış olacak. Bu süreç içerisinde toplamda 11 kez zam yapılmış oldu.

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