Şekerpare tarifi

MALZEMELER:

- 4 su bardağı un

- 5 tepeleme yemek kaşığı irmik

- 180 gram oda sıcaklığında tereyağı

- 2 adet yumurta (1 yumurta sarısı ayrılacak)

- 1su bardağı pudra şekeri

- 1 paket kabartma tozu

Şerbeti için:

- 3,5 su bardağı toz şeker

- 3,5 su bardağı su

- 2-3 damla limon suyu

Üzeri için:

- 1 adet yumurta sarısı

HAZIRLANIŞI:

Şerbet için gereken bütün malzemeleri derin bir tencereye koyun ve kaynamaya bırakın. Şeker erimeye başlayınca birkaç damla limon duyu ekleyin. Şerbeti ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Şekerpare hamuru için un ve irmik dışındaki tüm malzemeleri bir kaba ekleyin ve karıştırın. Daha sonra un ve irmiği de ekleyin. Yoğurun ve ele yapışmayan bir hamur elde edin.

Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak şekil verin ve bir tepsiye dizin. Şekerparelerinizin üstüne yumurtanın sarısını sürün. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 20 dakika boyunca kontrollü bir şekilde pişirin.

Şekerpareleriniz piştiğinde oda sıcaklığında 3-4 dakika dinlendirin. Soğuk şerbeti, sıcak şekerparelerin üzerine gezdirin, birdenbire dökmeyin. 2 saat dinlendikten sonra tatlınızı servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun…