Seksenler dizisinin laneti ortaya çıktı! Hepsinin başına geldi

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Seksenler dizisinin laneti ortaya çıktı! Hepsinin başına geldi
Yapımcılığını Birol Güven'in üstlendiği 'Seksenler' dizisinde rol alan Efe Deprem'in trafik kazasında hayatını kaybetmesi sonrası, dizide rol alıp da daha önce yaşamını yitiren isimleri de yeniden gündeme getirdi.

Yapımcılığını Birol Güven'e ait olan MinT Motion Pictures şirketinin üstlendiği ve 24 Ocak 2012 tarihinde yayımlanmaya başlayan nostalji türündeki Türk televizyon dizisi "Seksenler"in üzerindeki kara bulutlar kalkmıyor.

Bugüne kadar sevilen dizide yer alan beş oyuncu hayatını kaybetti...

Dizide "baba" rolünü oynatan, Türk tiyatrosu ve sinemasının önemli ismi Rasim Öztekin başta olmak üzere Atilla Arcan, Kemal Kuruçay, Ayberk Atilla'dan sonra dün de genç oyuncu Efe Deprem trafik kazasında hayatını kaybetti.

Dizinin "laneti" maalesef sadece ölümlerle sınırlı değil... Geçtiğimiz yıl da dizinin önemli karakterlerinden Ceyhun Fersoy üç arkadaşının yaşamını yitirdiği trafik kazasından yaralı olarak kurtulmuştu.

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